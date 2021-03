La diretta della conferenza stampa dell’Agenzia europea dei medicinali su Astrazeneca (Di giovedì 18 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=qYmP02SIQNI Dopo lo stop di diversi paesi europei, tra cui l’Italia, al vaccino prodotto da Astrazeneca dopo la morte di alcune persone che lo avevano ricevuto, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha cominciato una revisione dei dati di farmacovigilanza. Negli scorsi giorni, l’Ema aveva ribadito in ogni caso non c’erano fino a quel momento indicazioni che la vaccinazione fosse la causa degli eventi gravi osservati ultimamente in diversi paesi europei (su cui sembra ci siano in ogni caso differenze). In una conferenza stampa in streaming dalle 17:00, l’Ema esporrà la sua valutazione sulla sicurezza del vaccino Astrazeneca, una decisione che potrebbe portare le agenzie del farmaco delle nazioni europee a sospendere il blocco e riprendere a fruttarlo ... Leggi su wired (Di giovedì 18 marzo 2021) https://www.youtube.com/watch?v=qYmP02SIQNI Dopo lo stop di diversi paesi europei, tra cui l’Italia, al vaccino prodotto dadopo la morte di alcune persone che lo avevano ricevuto, l’Agenziadei(Ema) ha cominciato una revisione dei dati di farmacovigilanza. Negli scorsi giorni, l’Ema aveva ribadito in ogni caso non c’erano fino a quel momento indicazioni che la vaccinazione fosse la causa degli eventi gravi osservati ultimamente in diversi paesi europei (su cui sembra ci siano in ogni caso differenze). In unain streaming dalle 17:00, l’Ema esporrà la sua valutazione sulla sicurezza del vaccino, una decisione che potrebbe portare le agenzie del farmaco delle nazioni europee a sospendere il blocco e riprendere a fruttarlo ...

