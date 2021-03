La Cina nello Spazio commerciale Così Pechino cerca il suo Elon Musk

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 marzo 2021) Lacostruirà unoportodedicato al supporto delle attività spaziali private, settore in rapida crescita anche nella Repubblica Popolare. Il centro in questione è stato previsto nel 14° Piano quinquennale promosso di recente dal Congresso nazionale del popolo, con copertura per il lustro 2021-2025. Il progetto ha ricevuto l’approvazione sia in virtù del continuo aumento dell’impegno del governo cinese verso la corsa allo, sia per lo sviluppo in anni recenti di un fiorente settore privato dell’esplorazione spaziale. IL NUOVO “TAIKOPORTO” Attualmente lapossiede quattro siti di lancio nazionali, che servono principalmente alle operazioni dei razzi Long March della China aerospace science and technology corp (Casc), la principale azienda di Stato impiegata nella ...