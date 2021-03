La catena di errori sul caso Astrazeneca, Garattini: «Speranza e Draghi facciano il vaccino per riportare fiducia» (Di giovedì 18 marzo 2021) La catena degli errori sul caso Astrazeneca viene da lontano secondo il fondatore dell’Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, che punta il dito anche sulla casa farmaceutica fino ad arrivare alla decisione dell’Ema di sospendere l’uso in emergenza del vaccino per alcuni giorni, fino al pronunciamento atteso per oggi pomeriggio. errori soprattuto di comunicazione in piena pandemia di Coronavirus che hanno inevitabilmente diffuso incertezza, se non panico tra chi aveva già ricevuto una prima dose, e alla quale non si potrà che rimediare con informazioni chiare e quanto più uniformi possibili, a cominciare da organi di controllo come l’Aifa. E perché no anche con il buon esempio delle istituzioni: «Sarebbe importantissimo se le autorità. come il ministro della ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021) Ladeglisulviene da lontano secondo il fondatore dell’Istituto Mario Negri, Silvio, che punta il dito anche sulla casa farmaceutica fino ad arrivare alla decisione dell’Ema di sospendere l’uso in emergenza delper alcuni giorni, fino al pronunciamento atteso per oggi pomeriggio.soprattuto di comunicazione in piena pandemia di Coronavirus che hanno inevitabilmente diffuso incertezza, se non panico tra chi aveva già ricevuto una prima dose, e alla quale non si potrà che rimediare con informazioni chiare e quanto più uniformi possibili, a cominciare da organi di controllo come l’Aifa. E perché no anche con il buon esempio delle istituzioni: «Sarebbe importantissimo se le autorità. come il ministro della ...

