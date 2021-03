La Carfagna delude la sinistra | “Rapporti ottimi con Lega e FdI Il Cav ha rimesso il partito al suo posto”

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Il rapporto conè ottimo, Fdi conduce opposizione responsabile”. Non c’è dubbio, Marasmentisce ogni illazione apparsa in questi giorni sulla sua “fuga” da Forza Italia e sul rapporto complicato con gli altri due partiti della coalizione del centrodestra. E anzi, a proposito del suo, il ministro per il Sud non sembra affatto a disagio. Tutt’altro. Intervistata da Repubblica, smonta una per una le ipotesi dei retroscenisti che un giorno sì e l’altro pure, la danno con le valigie in mano pronta a sbattere la porta. «Io sono iscritta e resto in Fi». Mara: “Berlusconi ha ricollocato ilal suo” Maraevidenzia che una fase di stallo in FI, con le tentazioni centriste le fughe al centro è stata ampiamente superata grazie ...

Il Secolo d'Italia

E tornano, come nei ruggenti primi anni del duemila, un plotone di forzisti: Renato Brunetta, Maria Stella Gelmini, Mara. Ministeri senza portafoglio, ma che contano qualcosa negli equilibri,...... siano altrettanti paletti a Salvini, che però litenendo i piedi ben saldi nella ... Spuntano anche nomi come Giulia Bongiorno per la Lega e Maraper Fi. Solo all'ultimo, si dicono ...È Andrea Mandelli, Forza Italia, il nuovo vicepresidente della Camera dopo che Mara Carfagna ha lasciato il posto per diventare ministro per il Sud. Su Mandelli sarebbe arrivato il ...Per Berlusconi, quindi, "non possiamo permetterci di deludere gli italiani, non possiamo permetterci altri morti e altre sofferenze, non possiamo permetterci di tenere fermo il Paese, di perdere posti ...