La capsule di Ghali per Benetton | nuovo brand ambassador

Verrà ideata a breve una capsule di Ghali per Benetton. L'artista è infatti stato scelto come brand ambassador di United Colors of Benetton in quanto rappresentante di multiculturalità e integrazione, due valori molto cari al marchio, sposati da sempre dal brand. Benetton sceglie il rapper milanese di origini tunisine e si lega per la prima volta ad un artista che incarna i suoi valori fondanti – quelli della multiculturalità e integrazione – di cui Ghali è il volto per eccellenza nel panorama musicale italiano. La capsule di Ghali per Benetton è in fase di creazione, insieme ad una serie di contenuti che celebrano i valori di Ghali e del brand

