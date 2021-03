La campagna d’Africa di Matteo | Renzi riparte per Senegal e Kenya

Leggi su tpi

(Di giovedì 18 marzo 2021) Nonostante la pandemia ancora in corso e le polemiche scatenate dalle sue ultime trasferte in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi,è pronto a rimettersi in viaggio, stavolta per raggiungere, cui si potrebbe aggiungere una tappa in Ruanda. A dare la notizia è un articolo pubblicato oggi sul Fatto quotidiano a firma di Tommaso Rodano, secondo il quale “la partenza per Dakar dovrebbe essere imminente, forse subito dopo il 20 marzo”, quando si terrà l’assemblea nazionale di Italia Viva. Cosa spingea recarsi in viaggio nei due Paesi africani? Stavolta, il leader di Italia Viva non parteciperà a conferenze retribuite, come invece era accaduto a Riad, quando il senatore, parlando con Mohammad bin Salman, il principe ereditario della famiglia reale saudita (accusato dalla ...