La Camera di commercio italiana in Spagna lancia a Madrid le Settimane dedicate alla gastronomia regionale

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ladie industriaper la(Ccis) organizza ale, con l’obiettivo di far conoscere le ricette e i sapori delle regioni attraverso i loro prodotti più autentici in alcuni ristoranti emblematici della capitale. Il primo ciclo di questa iniziativa avrá inizio la settimana del 22 marzo, nel ristorante Sottosopra con un menú dedicato al Lazio. Si proseguirà con il ristorante Bello e Buono (con una proposta che porterà in Puglia gli amanti della buona cucina, per poi arrivare in Campania attraverso i 7 locali del Grosso Napoletano presenti a. Si concluderà infine il 9 maggio, con un viaggio ...

Madrid, 18 mar 09:59 - La Camera di commercio e industria italiana per la Spagna (Ccis) organizza a Madrid le Settimane dedicate alla gastronomia regionale italiana, con l'obiettivo di far conoscere le ricette e i sapori delle regioni attraverso i loro prodotti più autentici in alcuni ristoranti emblematici della capitale.