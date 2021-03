La bufera sullo strano membro del nuovo Cts: chi è Alberto Gerli, l’ingegnere influencer delle previsioni clamorose sulla pandemia, tutte sbagliate (Di giovedì 18 marzo 2021) Ingegnere, imprenditore, startupper e membro del nuovo Comitato Tecnico Scientifico (Cts). Un nome, quello di Alberto Giovanni Gerli, che circola da mesi in qualità di autore di analisi e previsioni sull’andamento epidemiologico della pandemia di Coronavirus in Italia. Le sue proiezioni elaborate sono state inviate alla rinfusa un po’ a chiunque: dall’ex premier Giuseppe Conte al presidente del Veneto Luca Zaia, passando anche per Chiara Ferragni e Fedez, finendo anche su diverse testate. Ma le sue stime, così come evidenziato da diversi analisti, per primo da Lorenzo Ruffino su Pagella Politica, non sono trovano riscontro nei fatti e nei numeri reali della pandemia. I dubbi sulla sua nomina in qualità di esperto all’interno dell’organismo che ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021) Ingegnere, imprenditore, startupper edelComitato Tecnico Scientifico (Cts). Un nome, quello diGiovanni, che circola da mesi in qualità di autore di analisi esull’andamento epidemiologico delladi Coronavirus in Italia. Le sue proiezioni elaborate sono state inviate alla rinfusa un po’ a chiunque: dall’ex premier Giuseppe Conte al presidente del Veneto Luca Zaia, passando anche per Chiara Ferragni e Fedez, finendo anche su diverse testate. Ma le sue stime, così come evidenziato da diversi analisti, per primo da Lorenzo Ruffino su Pagella Politica, non sono trovano riscontro nei fatti e nei numeri reali della. I dubbisua nomina in qualità di esperto all’interno dell’organismo che ...

Advertising

infoitinterno : La bufera sullo strano membro del nuovo Cts: chi è Alberto Gerli, l’ingegnere influencer delle previsioni clamorose… - gpellarin84 : RT @mastrobradipo: il numero da tatuarsi in testa: 0,0005% e in #germania non si placa la bufera sullo stop ad #astrazeneca https://t.c… - barbero_1979 : RT @mastrobradipo: il numero da tatuarsi in testa: 0,0005% e in #germania non si placa la bufera sullo stop ad #astrazeneca https://t.c… - efa_news : Winelivery, bufera sullo spot con l'orgia - Denunciato all'Agcom e al Garante per l'infanzia… - Andreacritico : RT @mastrobradipo: il numero da tatuarsi in testa: 0,0005% e in #germania non si placa la bufera sullo stop ad #astrazeneca https://t.c… -