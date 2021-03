“Kosmic Kyte Ltd” | il duo Gallagher in società

(Di giovedì 18 marzo 2021) I fratellihanno fondato a febbraio unacinematografica. L’hanno chiamataLtd. E, considerando i precedenti, già ci si interroga sulla longevità di questa nuova collaborazione.Ltd: che cos’è? LaLtd è unacinematografica fondata lo scorso 24 febbraio da Liam e Noel. I due fratelli, che con gli Oasis hanno scritto un pezzo importante della musica rock contemporanea, sono tornati insieme. Certo, la veste nella quale si ritrovato a collaborare non è quella che i fan si aspettavano, ma chissà che non si riveli di buon auspicio per progetti futuri. Progetti musicali. Magari una reunion. È quello che molti fan si augurano. Intanto, però, ...

