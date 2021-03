Kobe Bryant, Vanessa chiede giustizia e una punizione per chi ha condiviso le foto dell’incidente (Di giovedì 18 marzo 2021) Dodici post attraverso cui la Bryant torna sull’incidente in ciu hanno perso la vita Kobe e la figlia Gianna Vanessa Bryant chiede giustizia. È necessario dopo che un anno fa ha perso sia il marito, Kobe, ex stella NBA e la figlia Gianna Maria, uccisi a seguito di un terribile incidente d’elicottero del 26 gennaio 2020. Incidente che come dimostrato dalla perizia è stato scaturito dalla scelta di viaggiare comunque, nonostante le condizioni meteo non lo consentissero. La vedova della stella NBA ha così intanto condiviso su Instagram 12 post relativi alla causa intentata alla contea di Los Angeles. Subito dopo l’incidente sono state diffuse immagini dell’accaduto: dal principio Vanessa ha manifestato la sua preoccupazione allo sceriffo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Dodici post attraverso cui latorna sull’incidente in ciu hanno perso la vitae la figlia Gianna. È necessario dopo che un anno fa ha perso sia il marito,, ex stella NBA e la figlia Gianna Maria, uccisi a seguito di un terribile incidente d’elicottero del 26 gennaio 2020. Incidente che come dimostrato dalla perizia è stato scaturito dalla scelta di viaggiare comunque, nonostante le condizioni meteo non lo consentissero. La vedova della stella NBA ha così intantosu Instagram 12 post relativi alla causa intentata alla contea di Los Angeles. Subito dopo l’incidente sono state diffuse immagini dell’accaduto: dal principioha manifestato la sua preoccupazione allo sceriffo ...

