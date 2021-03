Klopp: “Quasi impossibile la qualificazione alla prossima Champions. Anche senza Europa non mi sentirei in bilico” (Di giovedì 18 marzo 2021) Intervistato in esclusiva per Sport Bild, Jurgen Klopp ha parlato della stagione del suo Liverpool, affermando di non essere così convinto che la sua squadra possa raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League: “Mi piace essere ottimista, ma in campionato è Quasi impossibile qualificarsi per la Champions League. Raggiungere il quarto posto sarà difficile”. Sull’andamento della stagione sottotono, il tecnico tedesco ha evidenziato gli errori insoliti dei suoi giocatori: “Gli avversari di solito creano molte occasioni contro di noi, perché commettiamo grandi errori, errori folli che possono Quasi essere definiti burlesque. D’altra parte, però, creiamo tante opportunità, siamo secondi dietro al MAnchester ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Intervistato in esclusiva per Sport Bild, Jurgenha parlato della stagione del suo Liverpool, affermando di non essere così convinto che la sua squadra possa raggiungere laLeague: “Mi piace essere ottimista, ma in campionato èqualificarsi per laLeague. Raggiungere il quarto posto sarà difficile”. Sull’andamento della stagione sottotono, il tecnico tedesco ha evidenziato gli errori insoliti dei suoi giocatori: “Gli avversari di solito creano molte occasioni contro di noi, perché commettiamo grandi errori, errori folli che possonoessere definiti burlesque. D’altra parte, però, creiamo tante opportunità, siamo secondi dietro al Mster ...

