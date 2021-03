Kessie | “Abbiamo pagato per l’errore commesso | siamo delusi Ora lotteremo per la Champions”

Advertising

AntoVitiello : Bell’intervista di #Tonali: 'Nello spogliatoio abbiamo una foto che ci fa scattare la scintilla. Eravamo tutti unit… - Marek28165 : @IbraStyle83 Delusi sì, testa bassa no. Sui 180 minuti giocati i 2/3 li abbiamo giocati noi. Un mani inesistente di… - zazoomblog : Milan-United Kessie: “Abbiamo sprecato il vantaggio ora la Champions” - #Milan-United #Kessie: #“Abbiamo - artvklaus : RT @carmi_ne: Bravi tutti, ma soprattutto il quadrilatero Tomori, Kjær, Meite, Kessie, che a una certa non hanno fatto passare manco l’ossi… - Rayan07180 : RT @MilanNewsit: Kessie a Sky: 'Ce la potevamo fare, abbiamo sbagliato una palla. Ora bisogna lottare per la Champions' -

Ultime Notizie dalla rete : Kessie Abbiamo

Non sarà un obiettivo facile da raggiungere, male qualità'.: 'Dobbiamo lottare per un posto in Champions' Rammarico per l'eliminazione anche nelle parole di Franck: 'Era una ...Nei due gol chesubìto - sottolinea l'allenatore - sono stati più i nostri demeriti che le ... Il gol diall'andata? Ce ne sarebbe da parlare ancora ma non deve essere un alibi".7 Dopo l’eliminazione dall’Europa League del Milan, Franck Kessie ha parlato così a Sky Sport: “Tanta delusione stasera, ce la potevamo fare. Era da non perdere oggi. Non abbiamo sfruttato il pari del ...Commenta per primo Il Milan è fuori dall’Europa League. Dopo il ko contro il Manchester United, Stefano Pioli ha parlato così a Sky Sport della prestazione della squadra e non solo: “Dispiace per l’el ...