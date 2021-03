Kate Middleton incanta col cappotto da 400 euro. E William chiude con Harry (Di giovedì 18 marzo 2021) Kate Middleton e William continuano coi loro impegni di Corte, finalmente in presenza, cercando di lasciarsi alle spalle lo sgomento per le rivelazioni di Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey. Di certo, la Duchessa di Cambridge non ha perso il suo tocco di classe a giudicare dal cappotto riciclato di Massimo Dutti che le sta un incanto, indossato durante la visita a una stazione di ambulanze nella zona est di Londra. Dopo la giacca verde per il giorno di San Patrizio, Kate dunque ha riproposto il lungo cappotto color cammello, a doppio petto, di Massimo Dutti, uno dei brand preferiti da Letizia di Spagna. Costo? 349 sterline, circa 408 euro. Il capospalla in lana e cashmere segna perfettamente la sua figura esaltandone le linee ed è ideale per ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 marzo 2021)continuano coi loro impegni di Corte, finalmente in presenza, cercando di lasciarsi alle spalle lo sgomento per le rivelazioni die Meghan Markle a Oprah Winfrey. Di certo, la Duchessa di Cambridge non ha perso il suo tocco di classe a giudicare dalriciclato di Massimo Dutti che le sta un incanto, indossato durante la visita a una stazione di ambulanze nella zona est di Londra. Dopo la giacca verde per il giorno di San Patrizio,dunque ha riproposto il lungocolor cammello, a doppio petto, di Massimo Dutti, uno dei brand preferiti da Letizia di Spagna. Costo? 349 sterline, circa 408. Il capospalla in lana e cashmere segna perfettamente la sua figura esaltandone le linee ed è ideale per ...

