' Kate inorridita e mortificata dall' intervista di Meghan' | le parole dell' esperta reale Nicholl

Advertising

361_magazine : #KateMiddleton e la sua reazione dopo l'intervista di #HarryMeghanonOprah - VanityFairIt : La duchessa del Sussex «Si sente ferita» - infoitcultura : Kate “inorridita” da Meghan mentre William teme Harry: ecco perché - zazoomblog : Kate Middleton «mortificata» e «inorridita» dopo le dichiarazioni di Meghan - #Middleton #«mortificata» -

Ultime Notizie dalla rete : Kate inorridita

Dopo l'intervista da Oprah Winfrey continuano a trapelare reazioni da Buckingham Palace. Secondo l'esperta reale Katie Nicholl,Middleton sarebbe 'mortificata' e '' dopo le parole di Harry e Meghan Markle. In particolare, la duchessa di Cambridge non avrebbe gradito le parole di Meghan a Oprah: 'mi ha fatto ...Middleton sarebbe 'mortificata' e '' dopo l'intervista rilasciata dal cognato Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey: a dirlo non è una dichiarazione ufficiale, ma le indiscrezioni fatte ...Kate Middleton sarebbe “mortificata” e “inorridita” dopo l’intervista rilasciata dal cognato Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey: a dirlo non è una dichiarazione ufficiale, ma le indiscrezioni fatte ...E Kate? All'indomani dell'intervista si diceva che fosse dispiaciuta per le parole di Meghan e per il malinteso.