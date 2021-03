Kalulu | “Il Milan si fida di me Nessuna pressione al debutto anche se è stato salto nell’ignoto…”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 18 marzo 2021) Pierresi racconta e lo fa ai microfoni di Eurosport. Il giovane terzino delha parlato del suo addio al Lione e dell'approdo in rossonero confessando le sue emozioni sia alcol Diavolo che, in generale, nell'impatto con una nuova realtà.A tuttocaption id="attachment 1109457" align="alignnone" width="629"(getty images)/caption"A causa del Covid-19 non avevo potuto visitare le strutture. Quando sono arrivato qui era quindi la prima volta", ha raccontato. "L'addio al Lione è stata la prima scelta da fare nella mia giovane carriera. Di solito, quando sali di livello, la tua idea è solo quella di fare un anno in più nel club. Ma tutto èfatto in modo abbastanza semplice. Ilmi ha cercato molto, è ...