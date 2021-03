Kalulu: “Ho scelto il Milan perché c’è fiducia nei giovani. Theo Hernandez? Sembra un treno” (Di giovedì 18 marzo 2021) Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista a Eurosport. Queste le sue parole: “Il Milan è stata un’opportunità unica. Ho scelto di venire in Italia perché qui c’è un vero progetto. Poi quando ti parla Maldini, ti rendi conto di avere davanti qualcuno di davvero importante e ti genera dentro qualcosa di diverso. Al Milan si punta molto sui giovani e per me è un piacere avere questa possibilità e poter vincere. L’allenatore si fida di me. Posso mostrare di cosa sono capace”. Sulla stagione dei rossoneri: “Per noi ogni gara è come una finale: non ci interessa chi è l’avversario. In campionato puntiamo a obiettivi importanti. Contro il Manchester United in Europa League sarà una partita molto dura”. Su Theo Hernandez: ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 18 marzo 2021) Pierre, difensore del, ha rilasciato un’intervista a Eurosport. Queste le sue parole: “Ilè stata un’opportunità unica. Hodi venire in Italiaqui c’è un vero progetto. Poi quando ti parla Maldini, ti rendi conto di avere davanti qualcuno di davvero importante e ti genera dentro qualcosa di diverso. Alsi punta molto suie per me è un piacere avere questa possibilità e poter vincere. L’allenatore si fida di me. Posso mostrare di cosa sono capace”. Sulla stagione dei rossoneri: “Per noi ogni gara è come una finale: non ci interessa chi è l’avversario. In campionato puntiamo a obiettivi importanti. Contro il Manchester United in Europa League sarà una partita molto dura”. Su: ...

