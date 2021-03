(Di giovedì 18 marzo 2021) Auguri e figlie… calciatrici.Hurtig eLantz aspettano un bambino. La centrocampista 25enne dellaWoman e la34enne, calciatrice anch’essa, difensore nella squadra svedese del Linkoping diventeranno genitrici attorno a luglio prossimo. Lo ha annunciato sui propri canali social la società dellacon undove le due donne sistemano quella che diventerà la stanza del loro bambino.hanno spiegato che avevano deciso di provare ad avere una ottobre. Si sono così rivolte a una clinica svedese dove la fecondazione eterologa, a differenza che in Italia, è possibile anche per le coppie femminili. È stata cosìa rimanere incinta, come ...

romeoagresti : Famiglia. ?? - SkyTG24 : #Juventus Women, la gioia di Lina Hurtig: 'Io e mia moglie Lisa aspettiamo un figlio' - FQMagazineit : Juventus Women, la gioia di Lina Hurting: “Io e mia mia moglie Lisa Lanzt aspettiamo un figlio” (VIDEO) - Josto51037271 : RT @NicolaBalice: Il progetto Juventus Women ha buttato giù diversi muri: penso alla coppia Sanderson-Nick, per esempio. E ora viene raccon… - IAmSirPhilip : RT @SkyTG24: #Juventus Women, la gioia di Lina Hurtig: 'Io e mia moglie Lisa aspettiamo un figlio' -

Un altro passo verso la normalità. Lina Hurtig , attaccante svedese dellae Lisa , la sua consorte che gioca a calcio di mestiere come lei, aspettano un bambino . Laha deciso di raccontare la loro storia con un video sui canali del club. Purtroppo, ...La giocatrice dellaLina Hurtig diventerà mamma: la moglie Lisa Lantz, infatti, aspetta un figlio. Le due donne, diventate celebri per un bacio che si sono scambiate in occasione dei Mondiali in Francia ...L’annuncio su twitter della Juventus. E così è per l’attaccante della Juventus Women, Lina Hurtig e per sua moglie Lisa. (Virgilio Sport) La svedese è diventata presto insostituibile. Il 31 agosto ...Lina e Lisa sono soprattutto felici per la nuova vita che aspettano È stata Lisa, anche lei una calciatrice (gioca nella squadra svedese di Linköpings), a portare avanti la gravidanza. Svedesi, Lina, ...