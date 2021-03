Juventus | rinnovo Dybala in stand-by | quattro big su di lui

(Di giovedì 18 marzo 2021) Pauloè ad un bivio: può tornare in campo in occasione del derby ma la trattativa per ilnon c’è ancora.big su di lui Paulopotrebbe tornare in campo nel derby contro il Torino, dopo la sosta. Iltarda ad arrivare: ancora nessun discorso concreto con la Juve con la trattativa che sembra arenata. Come rivela il Corriere di Torino, in queste settimane sono ripresi i contatti con diversi top club europei. La Joya piace al Psg (che potrebbe giocarsi la carta Icardi), al Barcellona, ma anche a Tottenham e Chelsea. I DETTAGLI SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Paulo Dybala è ad un bivio: può tornare in campo in occasione del derby ma la trattativa per ilnon c'è ancora. Quattro big su di ...Juve Aulas si tiene Depay: 'sogno il. Nostra offerta ancora valida' Juve Aulas si tiene Depay - Memphis Depay , attaccante ..., Barcellona e Borussia Dortmund sono, ormai da tempo, ...Paulo Dybala è ad un bivio: può tornare in campo in occasione del derby ma la trattativa per il rinnovo non c’è ancora. Quattro big su di lui Paulo Dybala potrebbe tornare in campo nel derby contro il ...Prendi uno dei più grandi club del mondo, il Bayern Monaco: Alaba non ha voluto rinnovare. Gioca lo stesso e dà il 100%. Ma non voglio più parlarne, voglio pensare solo al Marsiglia. La Juventus?