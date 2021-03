Juventus | l’attaccante Milik si propone | “è il mio sogno”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo una serie di problemi con il Napoli,Arkadiuszha deciso di accettare la proposta del Marsiglia, il rendimento è stato convincente. La soluzione francese non sembra però definitiva, è quanto emerge anche dalle dichiarazioni rilasciate dallo stesso calciatore. Anche in Italia il polacco si è messo in mostra come un ottimo calciatore, il rendimento è stato un pò limitato da qualche infortunio, ma la media realizzativa è stata comunque ottima. Poi si sono verificati alcuni problemi con la dirigenza del Napoli che hanno portato all’inevitabile addio. Il rapporto con il Marsiglia sembra destinato ad interrompersi al termine della stagione.sul futuro Foto di Roberto Bregani / Ansapensa ancora al campionato italiano, in particolar modo alla. Il polacco ...