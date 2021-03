Juventus, l’arma segreta è Danilo: il jolly (non solo della difesa) verso il rinnovo (Di giovedì 18 marzo 2021) Nonostante il suo contratto sia già molto lungo - fino al giugno del 2024 - la Juventus sta pensando concretamente di prolungare di almeno un'altra stagione l'accordo con Danilo, considerato da Pirlo e da tutti i dirigenti bianconeri, non solo un jolly tattico, ma anche un leader dello spogliatoio.Il difensore brasiliano, arrivato alla Juventus dal Manchester City nell’ambito dell’operazione Cancelo, ha convinto tutti e sta diventando piano piano importante anche a livello umano per i propri compagni.Come riporta Tuttosport applicazione e sacrificio in fase difensiva, ma anche costante spinta offensiva che lo porta spesso al cross, e una grande visione di gioco e intelligenza tattica sono qualità che avrebbero convinto i bianconeri a puntare forte su di lui ancora a lungo.caption id="attachment ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) Nonostante il suo contratto sia già molto lungo - fino al giugno del 2024 - lasta pensando concretamente di prolungare di almeno un'altra stagione l'accordo con, considerato da Pirlo e da tutti i dirigenti bianconeri, nonuntattico, ma anche un leader dello spogliatoio.Il difensore brasiliano, arrivato alladal Manchester City nell’ambito dell’operazione Cancelo, ha convinto tutti e sta diventando piano piano importante anche a livello umano per i propri compagni.Come riporta Tuttosport applicazione e sacrificio in fase difensiva, ma anche costante spinta offensiva che lo porta spesso al cross, e una grande visione di gioco e intelligenza tattica sono qualità che avrebbero convinto i bianconeri a puntare forte su di lui ancora a lungo.caption id="attachment ...

