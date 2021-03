Juventus | esonero Sarri costa ancora molto alla società bianconera

(Di giovedì 18 marzo 2021) Prima Allegri, poie oggi Pirlo. La panchina dellanegli ultimi anni ha cambiato spesso padrone. Ma non è stata una scelta indolore per la famiglia Agnelli. Secondo calcioefinanza.it, l’di Maurizioavvenuto lo scorso 8 agosto 2020, a poche ore dall’eliminazione dChampions League per mano del Lione, è pesato parecchio sui conti della. Al 31 dicembre 2020 tra le principali posizioni iscritte nella voce, ci sono infatti 15,457 milioni di euro legati all’addio del tecnico toscano. «Gli Accantonamenti a fondo rischi e oneri diversi si riferiscono principalmente al costo correlato all’dello staff tecnico», si legge nel bilancio del club bianconero. In sostanza, quindi, qualora Maurizio ...

... che non sembra aver dato quella sferzata dopo l'di Eusebio Di Francesco, una retrocessione ... Laconfermerà Andrea Pirlo, sembra che il progetto ringiovanimento riparta proprio dal ...Calciomercato - Maurizio Sarri accostato al ritorno a Napoli . Intanto, Calcio e Finanza ha svelato la cifra esatta di quanto è costato l'di Sarri alla: si tratta di 17,335 milioni . Rientra nel "Fondo per rischi e oneri", messa nera su bianco nella relazione semestrale del club. L'di Maurizio Sarri ha lasciato ...Prima Allegri, poi Sarri e oggi Pirlo. La panchina della Juventus negli ultimi anni ha cambiato spesso padrone. Ma non è stata una scelta indolore per la famiglia Agnelli. Secondo calcioefinanza.it, l ...L’ex centrocampista dei bianconeri: «Il blocco azzurro è fondamentale e deve essere rafforzato con dei titolari come l’ex viola» ...