Juventus | da Milik ad Aguero | tutti i nomi per l’attacco

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 18 marzo 2021) Laè già al lavoro in vista della prossima stagione. Gli uomini mercato bianconeri sono alla ricerca di rinforzi nel reparto avanzato da regalare ad Andrea Pirlo, ma molto dipenderà dalle cessioni o meno di Ronaldo e Dybala. Entrambi sono in scadenza contrattuale nel 2022 e al momento il rinnovo pare distante. Se non L'articolo