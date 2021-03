Juventus Benevento, da Arthur a McKennie: come stanno gli acciaccati (Di giovedì 18 marzo 2021) Juventus Benevento – Prima della sosta delle Nazionali, la Juventus è attesa da un match importante contro il Benevento. Una gara che gli uomini di Pirlo non si possono permettere assolutamente di sbagliare. Soprattutto per provare a continuare ad alimentare il sogno scudetto. Alla luce del rinvio di Inter-Sassuolo, vincendo, i Campioni d’Italia uscenti potrebbero lanciare un messaggio importante alla concorrenza. Juventus Benevento, le ultimissime dalla Continassa Ovviamente i sanniti non si presenteranno allo Stadium con l’intenzione di essere vittime sacrificali. Anche per questo, occorrerà la massima attenzione per cercare di approfittare della più piccola esitazione dei giallorossi. Intanto, Pirlo può sorridere per quanto concerne la situazione relativa agli infortunati. Leggi ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 18 marzo 2021)– Prima della sosta delle Nazionali, laè attesa da un match importante contro il. Una gara che gli uomini di Pirlo non si possono permettere assolutamente di sbagliare. Soprattutto per provare a continuare ad alimentare il sogno scudetto. Alla luce del rinvio di Inter-Sassuolo, vincendo, i Campioni d’Italia uscenti potrebbero lanciare un messaggio importante alla concorrenza., le ultimissime dalla Continassa Ovviamente i sanniti non si presenteranno allo Stadium con l’intenzione di essere vittime sacrificali. Anche per questo, occorrerà la massima attenzione per cercare di approfittare della più piccola esitazione dei giallorossi. Intanto, Pirlo può sorridere per quanto concerne la situazione relativa agli infortunati. Leggi ...

