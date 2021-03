Johnson: “Domani mi vaccino con AstraZeneca”. Agenzia farmaco Uk: “È sicuro, non c’è legame con casi di trombi” (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel giorno in cui l’Agenzia europea del farmaco si è pronunciata definitivamente sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino AstraZeneca, il premier britannico Boris Johnson annuncia che proprio Domani – come oltre 11 milioni di suoi connazionali hanno già fatto – si farà somministrare il siero prodotto dalla multinazionale anglo-svedese. Le ultime revisioni della autorità regolatorie confermano che i benefici dei vaccini anti Covid “sopravanzano di gran lungo i rischi”, ha detto Johnson, con la raccomandazione a tutte le persone che vengono convocate ad accettare di vaccinarsi. “L’antidoto di Oxford è sicuro, l’antidoto Pfizer è sicuro, ciò che non è sicuro è prendersi il Covid“, ha rimarcato il premier, ricordando che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) Nel giorno in cui l’europea delsi è pronunciata definitivamente sulla sicurezza e l’efficacia del, il premier britannico Borisannuncia che proprio– come oltre 11 milioni di suoi connazionali hanno già fatto – si farà somministrare il siero prodotto dalla multinazionale anglo-svedese. Le ultime revisioni della autorità regolatorie confermano che i benefici dei vaccini anti Covid “sopravanzano di gran lungo i rischi”, ha detto, con la raccomandazione a tutte le persone che vengono convocate ad accettare di vaccinarsi. “L’antidoto di Oxford è, l’antidoto Pfizer è, ciò che non èè prendersi il Covid“, ha rimarcato il premier, ricordando che ...

Advertising

EmySi7 : RT @fattoquotidiano: Johnson: “Domani mi vaccino con AstraZeneca”. Agenzia farmaco Uk: “È sicuro, non c’è legame con casi di trombi” https:… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Johnson: “Domani mi vaccino con AstraZeneca”. Agenzia farmaco Uk: “È sicuro, non c’è legame con casi di trombi” https:… - mauro4959 : RT @fattoquotidiano: Johnson: “Domani mi vaccino con AstraZeneca”. Agenzia farmaco Uk: “È sicuro, non c’è legame con casi di trombi” https:… - ilpostdice : @ilpostdice 'oggi, giovedì 18 marzo Se vedete un procione, denunciatelo Come funziona il vaccino di Johnson & Johns… - fattoquotidiano : Johnson: “Domani mi vaccino con AstraZeneca”. Agenzia farmaco Uk: “È sicuro, non c’è legame con casi di trombi” -