Johnny Depp vs. Amber, il caso contro il Sun è ancora aperto a causa delle donazioni dell'attrice? (Di giovedì 18 marzo 2021) Johnny Depp ha richiesto un riesame del processo contro il tabloid The Sun che lo etichettava come "wife beater" dopo i trascorsi con Amber Heard: è possibile che si torni in tribunale? Il processo che ha visto Johnny Depp contro il Sun - e la sua ex-moglie Amber Heard - si è concluso con una sconfitta in tribunale per l'attore, ma la richiesta di Depp alla UK Court of Appeal potrebbe rimettere in discussione l'intera faccenda. Negli scorsi mesi abbiamo seguito le vicende legali che hanno portato a scontrarsi in aula l'attore di Pirati dei Caraibi Johnny Depp e il tabloid inglese The Sun, che aveva etichettato Depp come "wife beater" (uno che picchia la moglie) a seguito di quanto ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 marzo 2021)ha richiesto un riesame del processoil tabloid The Sun che lo etichettava come "wife beater" dopo i trascorsi conHeard: è possibile che si torni in tribunale? Il processo che ha vistoil Sun - e la sua ex-moglieHeard - si è concluso con una sconfitta in tribunale per l'attore, ma la richiesta dialla UK Court of Appeal potrebbe rimettere in discussione l'intera faccenda. Negli scorsi mesi abbiamo seguito le vicende legali che hanno portato a scontrarsi in aula l'attore di Pirati dei Caraibie il tabloid inglese The Sun, che aveva etichettatocome "wife beater" (uno che picchia la moglie) a seguito di quanto ...

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Depp Johnny Depp e la causa per diffamazione: i giudici valutano il ricorso della star L attore, lo scorso anno, ha perso la causa contro il The Sun, che in un vecchio articolo lo defin un picchiatore di mogli . I giudici britannici valuteranno il tentativo di Johnny Depp di ribaltare l esito della causa di diffamazione, intentata dalla star contro i tabloid, nell udienza che si terr alla Corte ...

Edward mani di forbice, i guanti con le lame di Johnny Depp in vendita all'asta Sempre ad Aprile, la Julien's Auction proporrà un set di guanti indossati da Johnny Depp . Questi sono alcuni dei guanti indossati da Johnny Depp sul set di Edward mani di forbice : sono un pezzo ...

