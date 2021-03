Ivan Zazzaroni | “Rinvio giusto | il Napoli poteva farlo La Roma ha torto”

Advertising

ForzAzzurri1926 : JUVE-NAPOLI, ALTRA POLEMICA IL GIORNALISTA SI SCHIERA, IN DIRETTA PIOVONO INSULTI. HANNO TORTO MARCIO, I TIFOSI NON… - canedio1 : @Lupetto979 @TheClash976 @_RomamoR @manuela_orazi Ivan Zazzaroni,basta dire questo,credo. - KINSHASAAAAAAA : RT @BalotelliCyborg: Auguro una bellissima giornata a Ivan Zazzaroni Che la terra ti sia lieve - BobbyMcflyy : RT @BalotelliCyborg: Auguro una bellissima giornata a Ivan Zazzaroni Che la terra ti sia lieve - BalotelliCyborg : Auguro una bellissima giornata a Ivan Zazzaroni Che la terra ti sia lieve -

Ultime Notizie dalla rete : Ivan Zazzaroni

SOCIAL

La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi… ascolta bene le parole diche a sua insaputa aveva il microfono aperto…'. In una ..., direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calcio Napoli ai microfoni di Radio CRC : " Il Napoli aveva tutto il diritto di chiedere il rinvio per via ...Ivan Zazzaroni torna sulla polemica tra Napoli e Roma Ivan Zazzaroni, giornalista, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Crc, dove ha espresso la ...Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Arena Maradona' in onda su Radio Crc ...