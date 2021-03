Italia’s got talent, anticipazioni finale: Enrico Papi condurrà con Lodovica (Di giovedì 18 marzo 2021) Mercoledì prossimo, 24 marzo, ci sarà il gran finale di Italia’s got talent, programma che sta tenendo compagnia al pubblico di TV 8 e Sky il mercoledì sera. Nel corso dell’ultima messa in onda relativa alle audizioni, però, è stato annunciato un colpo di scena. A quanto pare, infatti, in occasione della puntata conclusiva è previsto il ritorno di un personaggio molto amato dai telespettatori del talent show, stiamo parlando di Enrico Papi. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso in merito alla vicenda. L’annuncio di Enrico Papi sulla finale di Italia’s got talent Ieri, mercoledì 17 marzo, si è tenuta l’ultima audizione del programma Italia’s got talent. In ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 18 marzo 2021) Mercoledì prossimo, 24 marzo, ci sarà il grandigot, programma che sta tenendo compagnia al pubblico di TV 8 e Sky il mercoledì sera. Nel corso dell’ultima messa in onda relativa alle audizioni, però, è stato annunciato un colpo di scena. A quanto pare, infatti, in occasione della puntata conclusiva è previsto il ritorno di un personaggio molto amato dai telespettatori delshow, stiamo parlando di. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso in merito alla vicenda. L’annuncio disulladigotIeri, mercoledì 17 marzo, si è tenuta l’ultima audizione del programmagot. In ...

