Italia's Got Talent 2021 Max Angioni e l'open bar di Gesù (video) (Di giovedì 18 marzo 2021) Italia's Got Talent 2021 il comico Max Angioni rilegge il Vangelo e scopre il primo miracolo di Gesù: l'open bar (video) Max Angoni è in lizza per essere il dodicesimo finalista di Italia's Got Talent 2021, infatti al termine della settima puntata del 17 marzo è stato inserito tra i concorrenti tra cui poter scegliere il "Golden Buzzer" da parte del pubblico. La comicità di Max Angioni potrebbe così unirsi agli altri 11 finalisti e solo mercoledì 24 marzo nella finale che sarà co-condotta da Lodovica Comello ed Enrico Papi saprà se sarà o meno in finale. Angioni aveva conquistato il pubblico con una divertente rilettura del Vangelo in cui il primo miracolo di Gesù ...

