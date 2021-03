Italia’s Got Talent 2021 gli Shot’s Bounce la crew under 15 piena di ritmo (video) (Di giovedì 18 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021 Shot’s Bounce una crew di under 15 che fa ballare tutti (video) La crew formata da ragazzi e ragazze under 15 gli Shot’s Bounce saranno tra i finalisti di Italia’s got Talent 2021 mercoledì 24 marzo? sarà il pubblico a decidere votando il proprio “Golden Buzzer“. Il gruppo di eclettici ballerini è stato scelto tra i 4 Talenti tra cui far decidere il pubblico e solo mercoledì alla finale Shot’s Bounce sapranno se saranno loro i finalisti, per decidere rivediamo l’esibizione: Clicca qui per guardare altri video di Italia’s Got ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 18 marzo 2021)Gotunadi15 che fa ballare tutti () Laformata da ragazzi e ragazze15 glisaranno tra i finalisti digotmercoledì 24 marzo? sarà il pubblico a decidere votando il proprio “Golden Buzzer“. Il gruppo di eclettici ballerini è stato scelto tra i 4i tra cui far decidere il pubblico e solo mercoledì alla finalesapranno se saranno loro i finalisti, per decidere rivediamo l’esibizione: Clicca qui per guardare altridiGot ...

