Italia’s Got Talent 2021 Eleonora e il potere della mente (video) (Di giovedì 18 marzo 2021) Italia’s Got Talent 2021 Eleonora e il potere della mente una magia che lascia a bocca aperta (video) Alla fine della settima puntata di Italia’s Got Talent 2021 sono stati comunicati i 4 concorrenti tra cui il pubblico potrà scegliere il proprio “Golden Buzzer” tra questi c’è Eleonora Di Cocco una maga, mentalista, difficile identificarla che ha sconvolto tutti i giudici e il pubblico presente. Eleonora nella sua esibizione insieme a una ragazza che collabora da tempo con lei, l’ha portata sotto ipnosi a indovinare oggetti, numeri che lei casualmente sceglieva insieme al giudice, come se potesse far vedere a lei quello che vedeva pur ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 18 marzo 2021)Gote iluna magia che lascia a bocca aperta () Alla finesettima puntata diGotsono stati comunicati i 4 concorrenti tra cui il pubblico potrà scegliere il proprio “Golden Buzzer” tra questi c’èDi Cocco una maga, mentalista, difficile identificarla che ha sconvolto tutti i giudici e il pubblico presente.nella sua esibizione insieme a una ragazza che collabora da tempo con lei, l’ha portata sotto ipnosi a indovinare oggetti, numeri che lei casualsceglieva insieme al giudice, come se potesse far vedere a lei quello che vedeva pur ...

