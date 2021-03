Italia’s got talent 2021 chi sono i finalisti di questa edizione (Di giovedì 18 marzo 2021) I 4 giudici di Italia’s Got talent, Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich hanno deciso chi saranno i finalisti del programma. Martina Storti è l’ultima finalista scelta dai giudici di Italia’s Got talent 2021. A contribuire nella scelta anche il mitico Enrico Papi, ospite speciale di questa semifinale. sono dunque stati svelati i nomi degli 11 talentuosi e fortunati concorrenti, ai quali si aggiungerà anche il Golden Buzzer del pubblico nella puntata di mercoledì prossimo. Scopriamo allora insieme chi sono gli aspiranti vincitori del famoso talent. Martina Storti in un’emozionante esibizione di pole dance Durante la settima audizione, a conquistare un posto in finale è ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 marzo 2021) I 4 giudici diGot, Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich hanno deciso chi saranno idel programma. Martina Storti è l’ultima finalista scelta dai giudici diGot. A contribuire nella scelta anche il mitico Enrico Papi, ospite speciale disemifinale.dunque stati svelati i nomi degli 11uosi e fortunati concorrenti, ai quali si aggiungerà anche il Golden Buzzer del pubblico nella puntata di mercoledì prossimo. Scopriamo allora insieme chigli aspiranti vincitori del famoso. Martina Storti in un’emozionante esibizione di pole dance Durante la settima audizione, a conquistare un posto in finale è ...

