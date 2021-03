Italia, l’aggiornamento della mappa dei colori: 5 Regioni in rosso scuro (Di giovedì 18 marzo 2021) La mappa epidemiologica d'Europa aggiornata dall'Ecdc, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, è stata aggiornata: sono ora sei le Regioni Italiane più la provincia autonoma di Trento classificate ad alto rischio di contagio Covid. Da questa settimana nella zona rosso scuro entra il Piemonte, che si aggiunge alle già rosso scuro Lombardia, Emilia-Romagna, Marche e Campania, secondo la cartina diffusa via social, tranne la Sardegna che resta arancione. La Valle d'Aosta, che la scorsa settimana era arancione, torna rossa. In Europa i colori della mappa sono differenti da quelli che conosciamo. Verde: il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 25 casi per 100 000 e il tasso di ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 18 marzo 2021) Laepidemiologica d'Europa aggiornata dall'Ecdc, centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, è stata aggiornata: sono ora sei lene più la provincia autonoma di Trento classificate ad alto rischio di contagio Covid. Da questa settimana nella zonaentra il Piemonte, che si aggiunge alle giàLombardia, Emilia-Romagna, Marche e Campania, secondo la cartina diffusa via social, tranne la Sardegna che resta arancione. La Valle d'Aosta, che la scorsa settimana era arancione, torna rossa. In Europa isono differenti da quelli che conosciamo. Verde: il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 25 casi per 100 000 e il tasso di ...

