Italia, De Rossi: “Tornato nel club azzurro con grande entusiasmo” (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ex centrocampista azzurro Daniele De Rossi è da oggi ufficialmente nel gruppo dei collaboratori tecnici della Nazionale guidata da Roberto Mancini: si affiancherà dunque a Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari e Fausto Salsano, per iniziare una nuova avventura, questa volta in panchina, dopo una lunga e vincente carriera da calciatore. De Rossi, che questa mattina nella sede della FIGC a Roma ha firmato il contratto che lo lega alla Nazionale fino al termine dell’Europeo, già domenica tornerà a varcare il cancello di Coverciano, sede del ritiro dell’Italia in vista degli incontri con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, tornando in quel luogo nel quale per anni è stato uno degli assoluti protagonisti."Sono orgoglioso - commenta Daniele De Rossi - di iniziare questa nuova carriera con la ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) L’ex centrocampistaDaniele Deè da oggi ufficialmente nel gruppo dei collaboratori tecnici della Nazionale guidata da Roberto Mancini: si affiancherà dunque a Chicco Evani, Attilio Lombardo, Giulio Nuciari e Fausto Salsano, per iniziare una nuova avventura, questa volta in panchina, dopo una lunga e vincente carriera da calciatore. De, che questa mattina nella sede della FIGC a Roma ha firmato il contratto che lo lega alla Nazionale fino al termine dell’Europeo, già domenica tornerà a varcare il cancello di Coverciano, sede del ritiro dell’in vista degli incontri con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, tornando in quel luogo nel quale per anni è stato uno degli assoluti protagonisti."Sono orgoglioso - commenta Daniele De- di iniziare questa nuova carriera con la ...

Advertising

DiMarzio : #DeRossi integra lo staff tecnico della #Nazionale. Le sue prime parole e il commento di #Mancini - SkySport : De Rossi in Nazionale, la carriera: dagli esordi al Mondiale 2006 vinto con l'Italia - GoalItalia : Campione d'Europa Under 21 ?? Campione del Mondo 2006 ?? Bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004 ?? De Rossi con l'Ital… - FabioRocco86 : RT @UAAR_it: È venuto in Italia nel 2015 @asci_rossi, giovane iraniano #ateo. Nel suo paese è rischioso dirsi non credenti. È attivista #Ua… - AlessandroPaoli : RT @TuttoNazionali: ???? | ?? #DeRossi: «Orgoglioso di iniziare questa nuova carriera in #Nazionale» #TuttoNazionali #Italia #NazionaleA @FIGC… -