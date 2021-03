Italia | De Rossi entra nello staff di Mancini | «Orgoglioso di questo nuovo percorso»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 marzo 2021) Daniele Desi aggiunge al gruppo di collaboratori di Robertonella Nazionalena Nuova avventura per Daniele Deche torna in Nazionale vestire i panni di collaboratore di Roberto. A comunicare ilruolo dell’ex giallorosso, la FIGC attraverso un comunicato ufficiale. IL COMMENTO DI DE– «Sonodi iniziare questa nuova carriera con la Nazionale e ringrazio sia il presidente Gravina che il Ctper la fiducia e per l’opportunità. Sarà emozionante tornare a Coverciano, che per me vuol dire tornare a casa e ritrovare tanti ex compagni e tanti amicie nel gruppo, e non vedo l’ora di iniziare. Lo farò con entusiasmo, sapendo che sono ...