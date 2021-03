Italia a «zone verdi», oggi sciopero per il clima (Di venerdì 19 marzo 2021) È a Milano il primo appuntamento Italiano per la Giornata globale di azione per il clima, in programma in tutto il mondo oggi, 19 marzo. Alle 9.30 è in programma un bike strike, con partenza in Largo Cairoli e arrivo in Piazza del Duomo. Mezz’ora dopo, a Bologna, lo sciopero in bicicletta parte dai Prati di Caprara, la foresta urbano nata all’interno di un’area del Demanio militare che i cittadini vorrebbero trasformare in un parco. Presidi e cartelloni sono previsti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 19 marzo 2021) È a Milano il primo appuntamentono per la Giornata globale di azione per il, in programma in tutto il mondo, 19 marzo. Alle 9.30 è in programma un bike strike, con partenza in Largo Cairoli e arrivo in Piazza del Duomo. Mezz’ora dopo, a Bologna, loin bicicletta parte dai Prati di Caprara, la foresta urbano nata all’interno di un’area del Demanio militare che i cittadini vorrebbero trasformare in un parco. Presidi e cartelloni sono previsti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RobertoBurioni : @DiegoFusaro Caro Fusaro, lei mi spieghi perché nel 2020 sono morte in Italia 80mila persone in più rispetto alla m… - Davide19663174 : @coniglione @acarta88 @sbruffino @NeffaNeruda @DanielePezzini @MMmarco0 @Cartabellotta @WRicciardi La Costituzione… - Luca_zone : Nel frattempo che guardiamo #Isola Britney pubblica le foto di una sua vecchia vacanza in Italia ???? - Cioschi66 : @yenisey74 Venendo da una zona industriale d’Italia, quasi tutti i miei conoscenti e parenti lavorano o hanno lavor… - LEOREDBARON : RT @AlfiereROSSO: Si sono inventati le zone colorate dopo l’esperienza del #lockdown del 2020 per evitare di pagare i contribuiti di solida… -