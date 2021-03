Isola Dei Famosi: Vera Gemma vuole dormire con Awed ma lui rifiuta (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ iniziato da poco il reality show ”L’Isola dei Famosi”, eppure già i naufraghi sembrano essere in difficoltà. Hanno trascorso la prima notte sull’Isola e i primi giorni sono sempre quelli più complicati. C’è chi ha iniziato ad ambientarsi, chi invece è preoccupato per le risorse alimentari che già cominciano a scarseggiare. I Rafinados hanno L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ iniziato da poco il reality show ”L’dei”, eppure già i naufraghi sembrano essere in difficoltà. Hanno trascorso la prima notte sull’e i primi giorni sono sempre quelli più complicati. C’è chi ha iniziato ad ambientarsi, chi invece è preoccupato per le risorse alimentari che già cominciano a scarseggiare. I Rafinados hanno L'articolo

Advertising

FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - PAngelogitto : La bellezza dei paesaggi dell'isola di #Filicudi. ----------------------------------------------------- The beauty… - weasleysclaw : rega riguardo l’isola dei famosi che cazzo vi aspettate, un post sensato? -