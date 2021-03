Isola dei famosi, Giulia Salemi assente in studio: ecco il motivo della sua mancata presenza. Non c’entra Zorzi (Di giovedì 18 marzo 2021) Tra i tanti argomenti venuti fuori nella prima puntata de l’Isola dei famosi 2021, l’assenza in studio di Giulia Salemi è uno di quelli che ha destato più scalpore. Per quale motivo l’ex gieffina non era presente? In molti hanno pensato che ci fosse un collegamento con quanto successo con Tommaso Zorzi, ex compagno di avventura nella casa più spiata di Italia e opinionista di questa nuova edizione dell’Isola. Leggi anche:– Stasera in tv, Isola dei famosi su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntata Ma non sarebbero i dissapori avuti con Zorzi ad aver causato l’assenza della bella persiana che avrebbe dovuto sostenere dallo studio sua ... Leggi su funweek (Di giovedì 18 marzo 2021) Tra i tanti argomenti venuti fuori nella prima puntata de l’dei2021, l’assenza indiè uno di quelli che ha destato più scalpore. Per qualel’ex gieffina non era presente? In molti hanno pensato che ci fosse un collegamento con quanto successo con Tommaso, ex compagno di avventura nella casa più spiata di Italia e opinionista di questa nuova edizione dell’. Leggi anche:– Stasera in tv,deisu Canale 5: le anticipazioniseconda puntata Ma non sarebbero i dissapori avuti conad aver causato l’assenzabella persiana che avrebbe dovuto sostenere dallosua ...

Advertising

FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - Theresa_030 : RT @aaurs_: ho sentito mia nonna al telefono e mi ha chiesto se avessi visto tommaso all’isola dei famosi, l’ha elogiato per un quarto d’or… - iomisentomale : RT @aaurs_: ho sentito mia nonna al telefono e mi ha chiesto se avessi visto tommaso all’isola dei famosi, l’ha elogiato per un quarto d’or… -