Isola dei Famosi | Fariba Tehrani ha acceso il fuoco con un assorbente Video

Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, ha già iniziato a regalarci emozioni infrangendo il regolamento all'Isola dei Famosi. Ieri infatti la Tehrani, con la complicità di Ubaldo Lanza, ha acceso il fuoco utilizzando un assorbente, oggetto che non si trova in natura e che quindi deve essere adoperato ai soli fini per il quale è destinato. Immediato l'avviso dalla produzione: Cari naufraghi di Parasite Island avete acceso il fuoco con un assorbente, materiale che non esiste in natura, per questo motivo dovete assolutamente spegnerlo. Pena l'espulsione definitiva da L'Isola dei Famosi Marco Maddaloni, così, ha subito spento il fuoco con qualche ...

