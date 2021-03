Isola dei Famosi, Fariba e Ubaldo rischiano la squalifica: arriva il comunicato (Di giovedì 18 marzo 2021) , cos’è successo ai due aspiranti naufraghi. Una nuova puntata de L’Isola dei Famosi andrà in onda a breve, manca davvero poco. Durante la prima puntata abbiamo visto le presentazioni dei naufraghi, che sono arrivati sull’Isola con grande voglia di fare e tanta grinta. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 18 marzo 2021) , cos’è successo ai due aspiranti naufraghi. Una nuova puntata de L’deiandrà in onda a breve, manca davvero poco. Durante la prima puntata abbiamo visto le presentazioni dei naufraghi, che sonoti sull’con grande voglia di fare e tanta grinta. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - simone_paciello : Isola dei famosi-21.45,vi aspetto! #isola ?? - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - PDisperata : allora pronti con l'isola dei famosi aspettando il ns TOMMY #isola #tommasozorzi - cice2308 : RT @Zorzando11: Tra poco inizia l'isola dei famosi e noi ancora qui aspettando le anticipazioni di amici #amicispoiler -