Isola dei Famosi: Fariba a rischio squalifica? Ecco perché (Video) (Di giovedì 18 marzo 2021) Fariba è a rischio squalifica? Ecco cosa è successo durante la permanenza sull’Isola Prima Fariba Tehrani, si è ritrovata faccia a faccia con un serpente, vivendo attimi di terrore e panico. Poi l’avventura per accendere il fuoco, finendo poi col riuscirci utilizzando però un assorbente. Per questo adesso si parla di una possibile squalifica per l’aspirante naufraga dell’Isola dei parassiti, dove si trova in compagnia di Ubaldo Lanzi. Ma andiamo con ordine. Stamattina la donna ha vissuto una brutta avventura ritrovandosi a dover fare i conti con un serpente. Terrorizzata ha chiesto aiuto al suo compagno d’avventura: “Ho paura. Non dormo stanotte. Guardatemi, sto tremando. Secondo me vuole pungere. Puoi assicurarti che se ne vada lontano?”. E il ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 marzo 2021)è acosa è successo durante la permanenza sull’PrimaTehrani, si è ritrovata faccia a faccia con un serpente, vivendo attimi di terrore e panico. Poi l’avventura per accendere il fuoco, finendo poi col riuscirci utilizzando però un assorbente. Per questo adesso si parla di una possibileper l’aspirante naufraga dell’dei parassiti, dove si trova in compagnia di Ubaldo Lanzi. Ma andiamo con ordine. Stamattina la donna ha vissuto una brutta avventura ritrovandosi a dover fare i conti con un serpente. Terrorizzata ha chiesto aiuto al suo compagno d’avventura: “Ho paura. Non dormo stanotte. Guardatemi, sto tremando. Secondo me vuole pungere. Puoi assicurarti che se ne vada lontano?”. E il ...

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - milaneese : @GeneraleCujkov Ah, il cenacolo dei Salesiani! Berlusconi, Confalonieri, Possa. La crème de la crème dell'Isola. C… - pagan_norse : RT @pagan_norse: Un altro video a tema mitologia slava, vi racconto dell'isola Buyan, dei suoi abitanti e delle belle cose che si possono t… -