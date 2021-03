Isola dei Famosi: Ecco chi è il Fidanzato Ventenne di Vera Gemma! (Di giovedì 18 marzo 2021) La prima puntata de L’Isola dei Famosi 2021, è stata all’insegna di risate e gaffe che hanno molto divertito. Ma c’è una persona che ha attirato l’attenzione dei telespettatori, il giovanissimo Fidanzato di Vera Gemma. Scopriamo insieme chi è! Nella scorsa puntata del L’Isola dei Famosi 2021, abbiamo avuto modo di conoscere i naufraghi approdati in Honduras e anche alcune persone a loro care, in studio con Ilary Blasi a fare il tifo. Tra queste, una in particolare ha colpito molto il pubblico a casa: il giovanissimo Fidanzato di Vera Gemma. Nessuno se lo aspettava, fino a quando Ilary lo ha interpellato. Davanti alle telecamere infatti, è comparso un giovanissimo ragazzo, con l’apparecchio ai denti e molto in imbarazzo. Il suo nome è Jeda e ha 28 anni ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 18 marzo 2021) La prima puntata de L’dei2021, è stata all’insegna di risate e gaffe che hanno molto divertito. Ma c’è una persona che ha attirato l’attenzione dei telespettatori, il giovanissimodiGemma. Scopriamo insieme chi è! Nella scorsa puntata del L’dei2021, abbiamo avuto modo di conoscere i naufraghi approdati in Honduras e anche alcune persone a loro care, in studio con Ilary Blasi a fare il tifo. Tra queste, una in particolare ha colpito molto il pubblico a casa: il giovanissimodiGemma. Nessuno se lo aspettava, fino a quando Ilary lo ha interpellato. Davanti alle telecamere infatti, è comparso un giovanissimo ragazzo, con l’apparecchio ai denti e molto in imbarazzo. Il suo nome è Jeda e ha 28 anni ...

