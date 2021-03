Isola dei Famosi, Brando Giorgi perde la prova: la moglie bacchetta Ilary (Di venerdì 19 marzo 2021) Daniela, moglie del naufrago, non ci sta e bacchetta la Blasi in diretta a L'Isola dopo la prova di immunità L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 19 marzo 2021) Daniela,del naufrago, non ci sta ela Blasi in diretta a L'dopo ladi immunità L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - simone_paciello : Isola dei famosi-21.45,vi aspetto! #isola ?? - Cinzia42741018 : Akash:' ho già vinto la mia isola'! ??????...in tre giorni... Lunedi una settimana e vinci l'oscar ??????... dei coglioni?????? #isola #tommasozorzi - SmorfiaDigitale : 'Isola dei Famosi' il racconto in tempo reale della seconda puntata - Tgcom24 -