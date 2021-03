Isola dei famosi 2021, tra Paul Gascoigne e Daniela Martani c'è un flirt? Il rumor arriva sulla stampa inglese (Di giovedì 18 marzo 2021) Paul Gascoigne e Daniela Martani hanno iniziato a flirtare all'Isola dei famosi 2021: a sostenerlo è la stampa inglese che sta seguendo l'avventura dell'ex calciatore. Tra Paul Gascoigne e Daniela Martani è nato un flirt? Sì, per la stampa inglese. In particolare per il Mirror che sta seguendo da vicino l'evoluzione del rapporto tra i due naufraghi dell'Isola dei famosi 2021. Stasera in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata dell'Isola dei famosi 2021 condotta da Ilary Blasi che avrà al ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 marzo 2021)hanno iniziato aare all'dei: a sostenerlo è lache sta seguendo l'avventura dell'ex calciatore. Traè nato un? Sì, per la. In particolare per il Mirror che sta seguendo da vicino l'evoluzione del rapporto tra i due naufraghi dell'dei. Stasera in prima serata su Canale 5 va in onda la seconda puntata dell'deicondotta da Ilary Blasi che avrà al ...

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - francyruiu98 : RT @QuiMediaset_it: Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola https://… - classicalball85 : Questa sera ancora l'isola dei famosi, ormai il palinsesto mediaset è composto quasi solo da reality ?? -