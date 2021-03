Isola dei Famosi 2021: salta lo sbarco di Andrea Cerioli? Ecco cos’è successo (Di giovedì 18 marzo 2021) La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è partita col botto e ha presentato i primi naufraghi che sono stati subito divisi in due squadre: i burinos e i rafinados. I 12 concorrenti (6 per squadra) avranno presto la possibilità di conoscere altri compagni di avventura che si aggiungeranno al cast. Tra questi ci sarà anche Andrea Cerioli? Stando a quanto rivelato sul web, l’ex tronista ed ex gieffino non sbarcherà prima della quarta puntata del reality. Isola dei Famosi 2021: Andrea Cerioli ci sarà? Nel corso della prima diretta dell’Isola dei Famosi sono stati presentati i 12 naufraghi più 2 che gareggiano su Parasite Island, abitata da Fariba e Ubaldo in compagnia di Marco Maddaloni (non concorrente). ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 marzo 2021) La nuova edizione dell’deiè partita col botto e ha presentato i primi naufraghi che sono stati subito divisi in due squadre: i burinos e i rafinados. I 12 concorrenti (6 per squadra) avranno presto la possibilità di conoscere altri compagni di avventura che si aggiungeranno al cast. Tra questi ci sarà anche? Stando a quanto rivelato sul web, l’ex tronista ed ex gieffino non sbarcherà prima della quarta puntata del reality.deici sarà? Nel corso della prima diretta dell’deisono stati presentati i 12 naufraghi più 2 che gareggiano su Parasite Island, abitata da Fariba e Ubaldo in compagnia di Marco Maddaloni (non concorrente). ...

Advertising

FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - FrancoBove1965 : RT @Pennacchiiiii: Uno dei miei maestri più importanti, Cesar Brie, sta cercando di aprire un centro di accoglienza per artisti, se potete… - damncatra : ma i daytime dell’isola non li reggo perché non c’è la regina dei reality dayane mello o perché sono di una noia sinistra? -