Isola dei Famosi 2021, lutto per Elettra Lamborghini (Di giovedì 18 marzo 2021) Purtroppo, per Elettra Lamborghini non è affatto un bel periodo, in quanto, oltre a essere risultata positiva al Covid, ha dovuto fare i conti con un lutto che la affranta (e non poco). Nello specifico, parliamo della scomparsa del suo cagnolino, il quale, proprio in questo Isolamento forzato le faceva molta compagnia e che, oltretutto, abbiamo visto nel corso della prima diretta de L’Isola dei Famosi. Le parole di Elettra Lamborghini “Non ho pace in questo periodo – avrebbe riferito Elettra Lamborghini – Stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia smettila di mandarmele dietro”. Queste le prime parole della ragazza su Instagram, con tanto di foto del dolce cagnolino. Roy, solo qualche sera fa, lo avevamo visto in ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 marzo 2021) Purtroppo, pernon è affatto un bel periodo, in quanto, oltre a essere risultata positiva al Covid, ha dovuto fare i conti con unche la affranta (e non poco). Nello specifico, parliamo della scomparsa del suo cagnolino, il quale, proprio in questomento forzato le faceva molta compagnia e che, oltretutto, abbiamo visto nel corso della prima diretta de L’dei. Le parole di“Non ho pace in questo periodo – avrebbe riferito– Stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia smettila di mandarmele dietro”. Queste le prime parole della ragazza su Instagram, con tanto di foto del dolce cagnolino. Roy, solo qualche sera fa, lo avevamo visto in ...

Advertising

FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - camismyikigai : Dall’isola dei famosi all’isola dei doppi sensi #isola - roxy17835655 : @volevonasceref Basta state sull# dell’isola a noi dei concorrenti non interessa #tzvip -