Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni sulla seconda puntata: concorrenti e ultime news (Di giovedì 18 marzo 2021) Questa sera, giovedì 18 marzo 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera. anticipazioni Le anticipazioni della seconda puntata rivelano che arriveranno quattro nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco e ad ambientarsi nel gruppo dei “burini” e dei “raffinati”. Trattasi di Beppe Braida, Valentina Persia, Mireya Stabile e Brando Giorgi. I fan di Andrea Cerioli, quindi, resteranno delusi per il suo debutto slittato, ma possono stare tranquilli, perché l’ex tronista si trova già in Honduras, dove in ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 marzo 2021) Questa sera, giovedì 18 marzo, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda ladell’deiche vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.Ledellarivelano che arriveranno quattro nuovipronti a mettersi in gioco e ad ambientarsi nel gruppo dei “burini” e dei “raffinati”. Trattasi di Beppe Braida, Valentina Persia, Mireya Stabile e Brando Giorgi. I fan di Andrea Cerioli, quindi, resteranno delusi per il suo debutto slittato, ma possono stare tranquilli, perché l’ex tronista si trova già in Honduras, dove in ...

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - StarGodxxx : RT @SimRadar: La Nostra è: 'L'isola dei Formosi'. - AleCaruso87 : RT @Antonel02927020: -Spesso va suoi profili dei suoi haters e si fa quattro risate -Vuole tatuarsi PIPPOBAU e OVER PARTY sui piedi -È ent… -