Isola dei famosi 2021, la gaffe spinta di Ilary Blasi le costa un Tapiro di Striscia (Di giovedì 18 marzo 2021) L’Isola dei famosi 2021 ha aperto i battenti con una prima diretta all’insegna dei colpi di scena, come la gaffe commessa da Ilary Blasi, per la quale lei ha ricevuto un Tapiro. Nella prima puntata del reality, la Blasi aveva presentato al pubblico la Palapa come “patata”, una gaffe che ha scatenato diverse reazioni social e che molti spettatori hanno colto con un doppio senso allusivo alla sfera sessuale. Non a caso, Striscia la notizia ha voluto raggiungere Ilary e “premiarla” con un Tapiro d’oro, che la conduttrice tv ha ritirato in modo del tutto inaspettato. L’Isola dei famosi 2021, la gaffe di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 marzo 2021) L’deiha aperto i battenti con una prima diretta all’insegna dei colpi di scena, come lacommessa da, per la quale lei ha ricevuto un. Nella prima puntata del reality, laaveva presentato al pubblico la Palapa come “patata”, unache ha scatenato diverse reazioni social e che molti spettatori hanno colto con un doppio senso allusivo alla sfera sessuale. Non a caso,la notizia ha voluto raggiungeree “premiarla” con und’oro, che la conduttrice tv ha ritirato in modo del tutto inaspettato. L’dei, ladi ...

