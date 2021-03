Isola dei Famosi 2021: Fariba Tehrani rischia la squalifica, ecco per quale motivo – VIDEO (Di giovedì 18 marzo 2021) Fariba Tehrani è già diventata il mito assoluto degli amici di Twitter. Proprio in queste ore, la mamma di Giulia Salemi ha rischiato di essere squalificata istantaneamente dall’Isola dei Famosi per avere acceso il fuoco in maniera molto particolare. Isola dei Famosi 2021: Fariba Tehrani rischia la squalifica, ecco per quale motivo Ubaldo ha letto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 18 marzo 2021)è già diventata il mito assoluto degli amici di Twitter. Proprio in queste ore, la mamma di Giulia Salemi hato di essereta istantaneamente dall’deiper avere acceso il fuoco in maniera molto particolare.deilaperUbaldo ha letto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

