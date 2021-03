Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi leader dei Rafinados? Ecco cosa dicono i naufraghi (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella lontana Honduras, i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 continuano la loro avventura iniziata da pochi giorni, ma già i Rafinados avrebbero trovato il leader del gruppo: Elisa Isoardi. Molti di loro, infatti, nel corso delle interviste che rilasciano durante il percorso in Hondura, si sono detti concordi nel ritenere Elisa Isoardi un elemento essenziale per il gruppo. Per quale motivo? L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, già nelle prime ore successive alla diretta si sarebbe data da fare per organizzare le cose essenziali. Avrebbe dato una mano nel costruire la capanna, ma anche preziosi consigli sul luogo in cui posizionare il fuoco per evitare che si spenga. Insomma, sarebbe diventata il vero ... Leggi su trendit (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella lontana Honduras, idell’deicontinuano la loro avventura iniziata da pochi giorni, ma già iavrebbero trovato ildel gruppo:. Molti di loro, infatti, nel corso delle interviste che rilasciano durante il percorso in Hondura, si sono detti concordi nel ritenereun elemento essenziale per il gruppo. Per quale motivo? L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, già nelle prime ore successive alla diretta si sarebbe data da fare per organizzare le cose essenziali. Avrebbe dato una mano nel costruire la capanna, ma anche preziosi consigli sul luogo in cui posizionare il fuoco per evitare che si spenga. Insomma, sarebbe diventata il vero ...

Advertising

FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - saggioilmatto : RT @Tristan__esdpv: Parte bene la nuova edizione dell’isola dei famosi che nella prima puntata ha raccolto 3.602.000 telespettatori con il… - CucciolidiK : @Infinit94766817 Poi la su agenzia è sia su Roma che su Milano quindi ...prendi Alessia marcuzzi abita a Roma e lav… -