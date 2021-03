Isola dei Famosi 2021: ecco chi è Jeda, il giovane fidanzato di Vera Gemma (Di giovedì 18 marzo 2021) Durante la prima puntata della nuova edizione dell’Isola dei Famosi sono stati presentati i concorrenti che sono sbarcati in Honduras. In studio, come da tradizione, erano presenti gli amici e i parenti dei nuovi protagonisti per sostenerli. In molti si sono soffermati sul fidanzato di Vera Gemma, la figlia del grande attore Giuliano Gemma. Il ragazzo si chiama Jeda ed è finito sulla bocca di tutti per la sua giovane età e, dunque, per la grande differenza che c’è con Vera. Isola dei Famosi 2021: chi è Jeda? La prima diretta della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ha sollevato subito un grosso punto interrogativo. Ma chi è quel ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 18 marzo 2021) Durante la prima puntata della nuova edizione dell’deisono stati presentati i concorrenti che sono sbarcati in Honduras. In studio, come da tradizione, erano presenti gli amici e i parenti dei nuovi protagonisti per sostenerli. In molti si sono soffermati suldi, la figlia del grande attore Giuliano. Il ragazzo si chiamaed è finito sulla bocca di tutti per la suaetà e, dunque, per la grande differenza che c’è condei: chi è? La prima diretta della nuova edizione dell’deiha sollevato subito un grosso punto interrogativo. Ma chi è quel ...

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - Giuh_h : daytime dell'#isola appena recuperato e sto già invocando tutti gli dei affinchè i burinos siano nuovamente immuni,… - zucchigio : Che bello stasera c’è di nuovo l’Isola dei Famosi quindi io posso continuare la mia maratona di tutti i film dell’M… -